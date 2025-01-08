Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, bölge çiftçisine ve tarım ekonomisine destek için yatırımlarını artırdı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mustafa Sürmen ve akademisyenlerinin çalışmalarında son olarak ülke için ekonomik değeri yüksek olan Salep yetiştiriciliği projesinde büyük adım adıldı.

Yazın serinleten, kışın ısıtan lezzet: “Salep”

Tıbbi ve aromatik bitliklerle ilgili birçok başarılı projeye imza atan ve son olarak Aydın’da doğal yayılış gösteren salep orkidesi popülasyonlarının bazı ekolojik istekleri ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi konusunda başarılı çalışmalar yürüten Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Olcay Arabacı: “Uzun yıllardan beri uzmanlık alanım olan tıbbi bitkilerle ilgili çalışmaktayım. Daha önce geçmişte salep bitkisi ile ilgili bir proje tamamladım. Salep, bildiğiniz gibi doğadan toplanan bir bitki ve çok değerli bir ürüne dönüşüyor. Yazın yediğimiz Maraş Dondurmasının katılığını veriyor. Kışın severek tükettiğimiz salebin ana maddesini oluşturuyor. Ve tabi salep toplayıcılığı da oldukça yoğun olarak ülkemizde yapılıyor. Bunun sonucunda da birçok tür maalesef neslini kaybetmiş durumda. Bundan uzaklaşmak adına bizler ‘acaba salep yetiştiriciliği yapılabilir mi?’ adına arazi şartlarına, toplama yerine, doğanın bize verdiğinin yerine, biz arazide bunları yetiştirerek hem kalite hem verim açısından nasıl bir sonuca ulaşabiliriz konusunda çalışmalar başlatıldı. Ve geçmişte biz iki farklı türün arazi ve tarla şartlarında yetiştiriciliğini yaptık, başarılı olduk. 2 farklı türdeki yetiştiricilik konusunda bir takım kalite kriterlerini inceledik. Hepsinde de olumlu sonuçlar elde ettik. Bu tür bitkilerde önemli olan verimin yanında kalitenin de ortaya çıkartılmasıydı. Yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda doğadan toplananın kalitesiyle yetiştirdiğimizin aynı kalitede olduğunu gözlemledik. Bu projemizi tamamladıktan sonra da proje sonuçlarımızı birçok kongrede ve dergide yayınladık” dedi.

“Salep yetiştiriciliğinde Aydın çiftçisine destek”

Salep deneme üretimi yapmaya başladıklarını da ifade eden Prof.Arabacı, “Ziraat Fakültesi Çiftliği’nde salep deneme üretimi yapmaya başladık. Ve daha geniş alanlarda yetiştiriciliğini yapmak istiyoruz. Daha önce çalışmasını yaptığımız iki farklı türü üretim kapsamında yetiştirmeyi amaçladık. Öncelikle bu seneki amacımız bunların çoğaltılmasını sağlamak. Çünkü materyali bulmak oldukça zor ve oldukça yüksek fiyatlı. Biz bunları temin ettik ve şu anda önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda yetiştirilmesi için gerekli olan materyalin çoğaltım aşamasını sürdürüyoruz. Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde 2 farklı tür olarak saleplerimizi diktik. Havanın durumuna bağlı olarak Nisan ayı sonunda veya Mayıs ayı başında hasadımızı gerçekleştireceğiz. Daha sonrada uygun şartlarda saklayarak önümüzdeki yıl yetiştiricilik için materyalimizi hazırlamış olacağız. Bizim buradaki hedefimiz; hem verimi artırmak hem de verime bağlı olarak istenilen kalite düzeyine ulaşmak. Önümüzdeki yıllarda da buna yönelik projeleri geliştirmeyi ve elde ettiğimiz sonuçları yayınlamayı planlıyoruz. Daha sonraki süreçte de bölge çiftçisine yararlı olacak materyal temini ve bilgi birikimini de aktarmış olacağız” dedi.