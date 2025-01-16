Şanlıurfa’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Vedat U.’nun kullandığı 21 GK 489 plakalı otomobil, sürücüleri öğrenilemeyen 63 AJA 826 plakalı KİA marka araç, 34 HOF 334 plakalı Fiat marka araç ve 63 SE 806 plakalı araç ile birlikte zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada yaralanan olmazken Vedat U.’nun kullandığı otomobil alev aldı. Yaşanan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.