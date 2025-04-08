Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki zihinsel engelli genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesi Koçaş Mahallesi’ndeki evinden 4 gün önce gece saat 01.50 sıralarında çıkan 18 yaşındaki zihinsel engelli Elif Ünalan’dan haber alınamıyor. Kısa bir süre önce annesini kaybettiği öğrenilen kızdan haber alamayan babası ve kardeşi, durumu polise bildirdi. Çaresizce kızından bir haber gelmesini bekleyen baba, kızının kaçırıldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.