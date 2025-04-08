Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Iğdır FK, sahasında İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti.

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Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Ömer Yasin Gezer

Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Serkan Asan (Avramovski dk. 49), Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar, Gökcan Kaya (Cebrail Karayel dk. 75), Regattin (Ahmet Engin dk. 52), Muammer Sarıkaya, Eysseric, Ethemi (Semih Akyıldız dk. 74), Bruno (Thuram dk. 72)

Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Conte, Caner Cavlan, Ally Malle

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Yusuf Ali Özer dk. 78), Duhan Aksu, Kubilay Sönmez (Kerem Şen dk. 65), Dijlan Aydın, Şeref Özcan (Krstovski dk. 65), Loshaj (Sambissa dk. 77), Diarra, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Yiğit Fidan, Ozcan Sahan, Demeaco Duhaney, Alp Tutar, Alieu Cham, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Regattin (dk. 6), Bruno (dk. 28), Ahmet Engin (dk. 90) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Loshaj (İstanbulspor), Ali Yaşar, Semih Akyıldız (Iğdır FK)

Kaynak: İHA