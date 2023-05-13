Elazığ’da bir kişi çay ocağında oturan husumetlilerine tabanca ile ateş etti. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Hasan Sabri Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen bir grup, çay ocağında oturan husumetlilerini gördü. Belinden çıkardığı tabanca ile çay içen 2 kişiyi yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlı veya zanlıların bulunması için çalışma başlattı.