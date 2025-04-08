Düzce polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 45 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 2 gram esrar, 3 adet sentetik ecza ve iki adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. 23 suç kaydı bulunan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan F.C. (45), uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan işlem yapılan 5 suç kaydı mevcut S.S. (34) ve 10 suç kaydı olan K.D. (42) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.