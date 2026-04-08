Mersin'in Tarsus ilçesinde, 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın şelaleye girdikten sonra kaybolması sonrası başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda olan ırmağın her adımı ekipler tarafından taranıyor.

Olay, 4 Nisan'da Çağlayan Mahallesi'ndeki Tarsus Şelalesi'nde meydana gelmişti. Kaplan, serinlemek için suya girdikten kısa süre sonra güçlü akıntıya kapılmış çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilerek nehir ve çevresinde kapsamlı bir arama başlatılmıştı.

Ekipler, Berdan Nehri'nde botlarla su yüzeyini tararken, su altı dalgıçları da derinliklerde arama yapıyor. Kara ekipleri ise nehir kıyısında düzenli aramalarını sürdürüyor.

Henüz bir sonuca ulaşılamayan arama çalışmalarını, genç adamın ailesi ve yakınları da yakından takip ediyor. Yetkililer, güvenlik önlemleri alınarak çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.