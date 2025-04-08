Manisa’nın Salihli İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan, 4 Nisan 2016 tarihinde teröristlerin silahlı saldırısında şehit düşen Salihlili Emniyet Amiri Doğan Sakarya’yı şehadet yıldönümünde unutmadı. Kaymakam Güldoğan, Sakarya’nın ailesini evinde ziyaret etti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 Nisan 2016 tarihinde teröristlerin silahlı saldırısında şehit düşen Emniyet Amiri Doğan Sakarya’nın şehadetinin sene-i devriyesi sebebiyle Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin annesi Fatma Sakarya’yı evinde ziyaret etti. Kaymakam Güldoğan "Vatan size minnettardır" dedi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz’un yer aldığı ziyaret, yapılan dua ile son buldu.