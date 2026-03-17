10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ( Jandarma Dedektifleri ) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Iğdır'da 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 10 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.Ö. isimli şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.