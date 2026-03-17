İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 'Erişilebilirlik Bayrağı' almaya hak kazandı.

Malatya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun yaptığı incelemeler sonucunda İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 'Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı' ve 'Erişilebilirlik Belgesi' alma başarısı elde etti.

Düzenlenen bayrak ve belge takdim törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Abuzer Kalkan, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ile Yaşar Kalkan, Yapı İşleri Daire Başkanı Gülşen Dayı, Engelsiz İnönü Koordinatörü Orhan Şahin ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Neziha Üstüner katıldı.

Tören öncesinde konuşan İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Malatya'da erişilebilir kurum sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, erişilebilirliğin toplumsal yaşam açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Çeçen, sürece katkı sunan üniversite yönetimine teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat ise elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müdürü Ali Sait Çeçen tarafından Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'a 'Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı' ile 'Erişilebilirlik Belgesi' takdim edildi.