İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde (MTÜ) 'Millî Ruhun Sesi: İstiklal Marşı' başlıklı bir konferans düzenlendi.

MTÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kenan Işık Amfisinde yapılan konferansa İnönü Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi İbrahim Uzunoğlu konuşmacı olarak katıldı. Programın protokolünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Doğan, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci yer aldı.

Etkinlik kapsamında saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine binaen programda özel bir duyarlılık gösterilerek, STMF Müzik Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Harun Barış eşliğinde tüm salon İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdi. Salonu dolduran öğrenciler, marşı büyük bir coşku ve birlik duygusuyla okuyarak programa anlamlı bir atmosfer kattı.

Uzunoğlu, konuşmasında İstiklal Marşı'nın yalnızca bir milli marş olmanın ötesinde, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, vatan sevgisini ve milli ruhunu yansıtan güçlü bir metin olduğunu vurguladı. Marşın yazıldığı tarihi şartları ve Mehmet Âkif Ersoy'un düşünce dünyasını da ele alan Uzunoğlu, İstiklal Marşı'nın tarihi derinliği ve taşıdığı anlam üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem tarafından Öğr. Gör. İbrahim Uzunoğlu'na günün anısına hediye takdim edildi.