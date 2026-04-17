Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybetmesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okulda yaşanan ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırı, Türkiye genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Yaşanan olayların ardından Iğdır'da cuma namazı sonrası vatandaşlar bir araya geldi. Hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınırken, her iki saldırıda yaralanan vatandaşlar için de dualar edildi. Vatandaşlar, eğitim kurumlarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.