Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli isimlerden Anıl Taşdemir, aktif futbolculuk kariyerini noktalarken, 38 yaşındaki deneyimli oyuncu, formasını giydiği Söke 1970 Kulübü'nde yeşil sahalara veda etti.

Taşdemir'in jübilesi, 3. Lig 4. Grup'un son haftasında oynanması planlanan Kütahyaspor karşılaşmasında, kendi memleketinin seyircisi önünde gerçekleştirilecekti. Ancak kulüp yönetimlerinin anlaşması sonucu maçın Kütahya Dumlupınar Stadı'na alınmasıyla birlikte organizasyon iptal edildi. Böylece tecrübeli futbolcu, kariyerine planladığı gibi taraftarı önünde değil, buruk bir şekilde nokta koydu.

Söke'den Türkiye'ye uzanan kariyer

1 Ocak 1988'de Aydın'ın Söke ilçesinde dünyaya gelen Anıl Taşdemir, futbola Sökespor altyapısında başladı. 2004 yılında Göztepe altyapısına transfer olarak profesyonel kariyerinin ilk adımını attı. Genç yaşta milli takımların dikkatini çeken Taşdemir, Türkiye U17 Milli Takımı ile önemli başarılara imza attı. 2005 yılında U17 Avrupa Şampiyonluğu yaşayan ve aynı yıl FIFA U-17 Dünya Kupası'nda dördüncülük elde eden kadronun önemli parçalarından biri olan Taşdemir, bu performansıyla adından söz ettirdi. Profesyonel kariyerinde Göztepe'nin ardından Ankaraspor, Diyarbakırspor, Bugsaşspor ve Samsunspor gibi takımlarda forma giydi. Daha sonra Akhisar Belediyespor ve Orduspor'da oynayan deneyimli oyuncu, özellikle 2013-2014 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2014 yılında Trabzonspor'a transfer olan Taşdemir, kariyerinde Kayserispor ve Adana Demirspor gibi önemli kulüplerde de görev aldı. Sonraki yıllarda Denizlispor, Fethiyespor, Fatih Karagümrük, Adanaspor ve Balıkesirspor formalarını giydi.

Kariyerinin son döneminde 52 Orduspor, Nazillispor ve son olarak Söke 1970 Kulübü'nde oynayan Taşdemir, futbol hayatını doğup büyüdüğü şehirde tamamladı.