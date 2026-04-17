Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan toptancı halinde kaydedilen görüntüler, israf tartışmalarına yol açtı. Hal esnafı, yüzlerce kabağın çöpe dökülmesine tepki gösterdi.

Türkiye'nin sebze ve meyve ambarı Serik'te, üreticinin binbir emekle yetiştirdiği ürünlerin çöpe dökülmesine çektiği video ile tepki gösteren hal esnafı Mustafa Ünal, 'Kimisi şunun bir tanesini bile bulamazken, Çınaraltı'na koy şu kasayı, 'bedava' de, herkes poşet poşet alsın. Allah, Muhammed aşkına yazık günah. Şunu bir garibana versen karnını doyurur. Burası Antalya Serik Toptancı Hali. Bunları yapanlar utansın, bunları dökenler utansın. Allah bizlere bu memlekette, bu diyarda rızkı yine de iyi veriyor, işte bu yüzden kaybediyoruz' dedi.