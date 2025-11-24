Kayseri Kadın FK’nın golcü ismi Zeynep Bilir, U19 Kadın Milli Takım kampına katılmak üzere İstanbul’a gitti.

Galler’in ev sahipliğinde oynanacak 2026 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 1. Tur A Ligi 7. Grup maçlarına katılacak U19 Kadın Milli Takımı kadrosu açıklanırken, kadroya davet edilen oyuncular İstanbul’da toplandı. Kadroya Kayseri Kadın FK’dan çağrılan Zeynep Bilir, Cumartesi günü oynanan Gazikent maçının ardından İstanbul’a gitti. Milli takım, yarın Birmingham üzerinden Cardiff’e gidecek. U19 Kadın Millî Takımı, 2026 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 1.Turu’nda 7. Grup’ta Fransa, Galler ve Finlandiya ile birlikte yer alıyor. Turnuvada 26 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’te Cardiff International Sports Campus’te Fransa - Türkiye mücadelesi oynanacak.

Ay yıldızlılar ikinci maçında 29 Kasım Cumartesi günü aynı saatte Dragon Park Sahası’nda ev sahibi Galler ile karşı karşıya gelecek. Milliler, üçüncü ve son maçını yine Cardiff International Sports Campus’te 2 Aralık 2025’te saat 14.00’te Finlandiya ile karşılaşacak.