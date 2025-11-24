Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine, ağaç budama ve aşılama eğitimi verildi.

Fırat Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik olarak düzenlenen ’Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Teknikleri’ eğitimi tamamlandı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Ercişli tarafından gerçekleştirilen eğitimde budama ve aşılama tekniklerine ilişkin bilgiler verildi. Ardından verilen bilgiler gözlem ve uygulama çalışmalarıyla desteklendi.