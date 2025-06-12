Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ederken, Zeybek Mahallesi’ndeki asfalt serimi çalışmaları tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam ediyor. Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdükleri eş zamanlı yol yapım çalışmaları kapsamında Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi 3. Cadde’de çalışmalarını tamamladı. Sıcak asfalt serimi ve kaldırım yenileme uygulamalarının ardından logo, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarının tamamlandığı cadde, Efelerli vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Güzel Aydınımız ve hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.