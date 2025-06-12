Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Erzin ilçesinde sivrisinek ve haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle yaz mevsiminde vatandaşların sıkça şikâyetlerine neden olan haşere ve sivrisineklere karşı mücadelesini gece ve gündüz demeden sürdürüyor. Ekipler Erzin ilçesinde, kanalizasyon, ıslak ve sazlık alan, fosseptik kanalı, çöp konteynırları ile konteynır kentler gibi bir çok noktada ilaçlama gerçekleştirdi. HBB ekipleri, sivrisinek ve haşerelerin üreme alanlarında başlattıkları etkin mücadelenin yanı sıra vatandaşlarında konuya duyarlı olmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme yaptı ve broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Sivrisinek ve haşereyle mücadele etmenin dayanışma içerisinde olmasına vurgu yapan ekipler, vatandaşların ev ve işyerleri çevresinde bulunan sulak alanlar, lastik ve atık alanlarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için başlattıkları çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi.