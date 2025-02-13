Samsun’un İlkadım ilçesinde 30 yıldır saat tamirciliği yapan bir esnaf, "Saat tamirciliğinin son ustalarıyız. Çok güzel ve çok zevkli bir meslek ama maalesef yok oluyor" dedi.

1985 yılında baba mesleğini devralan ve 30 yıldır Samsun’un İlkadım ilçesinde saat tamirciliği ile uğraşan Kemal Yurttaş, saat tamirciliğinde artık son noktaya geldiklerini, mesleğin bitmek üzere olduğunu ancak pandemi sonrasında işlerinin arttığını, vatandaşın yeni saat alamayıp elindeki saati tamir ettirdiğini söyledi.

"Büyük çırak sorunu var"

Meslekte çırak sorunu olduğunu belirten Samsun’un İlkadım ilçesinde 30 yıldır saat tamirciliği yapan Kemal Yurttaş, "Şu anda saat tamirciliği mesleğimiz artık körelme, yok olma aşamasına gelmiş durumda. Gençler bu mesleğe artık ilgi duymuyorlar. O yüzden çırak olmadığı için de usta yetişmiyor. Her meslek gibi bizde de büyük çırak sorunu, eleman sorunu var. Kendi çabamızla, kendi aile gücümüzle beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Bu mesleğin son kalanlarındanız diyebilirim. Çok güzel ve çok zevkli bir meslek ama maalesef tekrar söylüyorum, bitme yolunda" ifadelerini kullandı.

"Bir çırak alsak asgari ücret veremeyiz"

Çırak maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirten esnaf Kemal Yurttaş, "Gençlerin gelmeme nedeni maddiyattır. Çünkü eskiden gerçekten bu meslekte bir şeyler kazanabiliyorduk ama ben kendime zor bakıyorum, bir eleman çalıştıracak durumum dahi yok. Biz saatçilik mesleğinde bir usta yetiştirmeye kalksak, bir asgari ücreti verme imkanımız sıfır. O nedenden dolayı eleman yetişmiyor" şeklinde konuştu.

"Pandemi ihtiyaçları değiştirdi"

Pandemi sonrasında işlerin iyi olduğunu söyleyen Yurttaş, "Şimdi vatandaş, pandemiden önce saati bozulunca gidip yeni saat alıyordu ama pandemiden sonra işler değişti. Artık insanlar bozulunca tamir ettirmeye geliyor, tamiri daha çok tercih ediyorlar. Çünkü pandemiden sonra fiyatlar aşırı yükseldi. Pandemi öncesinde 10 TL’ye saat alırken bugün en kötü saati bile bin TL’ye alıyorsun. Bu da tabi insanların ihtiyaçlarını değiştirme noktasına getirdi" diyerek sözlerini tamamladı.