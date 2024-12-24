Zafer Partisi, çevre, şehircilik ve kültür alanındaki çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürmek adına önemli bir atama gerçekleştirdi. Esmaül Hüsna Aslan, partinin Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Merkezi, Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Esmaül Hüsna Aslan'ı getirdi.

Esmaül Hüsna Aslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni görevinde sürdürülebilir şehircilik, çevre koruma projeleri ve kültürel değerlerin korunması gibi kritik konulara odaklanacağını ifade etti.

Bu alandaki vizyonunu Zafer Partisi'nin politikalarıyla birleştirerek somut projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Aslan, yaptığı açıklamada, çevre dostu projeler geliştireceklerini ve şehircilik anlayışını kültürel mirasla bütünleştireceklerini belirtti. Aslan, Zafer Partisi’nin bu alanlarda fark yaratacak girişimlere öncülük edeceğini vurguladı.

Ayrıca çevre bilincini artırmaya yönelik kampanyaların, şehirlerin yaşam kalitesini artıracak projelerin ve kültürel değerleri koruma çalışmalarının Zafer Partisi’nin ana gündem maddeleri arasında yer alacağını söyledi.

MEVCUT DEPREM POLİTİKALARI YETERSİZ

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Esmaül Hüsna Aslan, mevcut deprem politikalarının yeterli olmadığını ve daha kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Aslan, “Bugün ülkemizin deprem riskine karşı daha dirençli hale gelmesi için sadece kentsel dönüşüm projelerine değil, bilimsel verilere dayalı planlama süreçlerine, altyapı güçlendirme çalışmalarına ve toplumda deprem bilincinin artırılmasına öncelik verilmesi gerekiyor” diyerek partinin bu alanda yenilikçi politikalar geliştireceğini söyledi.