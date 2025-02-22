Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını temin etmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak ve şehir estetiğini korumak amacıyla kontrollerini devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, kaldırım işgali tespit edilen esnafa gerekli uyarılar yapılmakta olup, vatandaşların şikayetleri de değerlendirilerek çözüme kavuşturuluyor. Ekipleri, market ve bakkallarda rutin denetimlerini sürdürmekte olup, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek yasal işlemler uygulandı. Özellikle okullara yakın bölgelerdeki bakkallarda satılan ürünler, barkod, üretim tarihi ve içeriği bakımından titizlikle incelenmekte olup, çocukların sağlığının korunması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, ekipler çalışmaları ve vatandaşların duyarlılığı ile Bilecik’te sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürülebilmesi için önemli adımlar atılmaya devam ediyor.