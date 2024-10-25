Muğla Menteşe ilçesi kırsal Esencay Mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı’ (KKYDP) kapsamında verdiği yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan zeytinyağı fabrikasının acıyışı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan Esençay Zeytinyağı Fabrikası, törenle hizmete açıldı. ‘Üretime Kadın Eli Değsin, Esençay Mahallesi Zeytinyağı Tesisi’ projesi ile hayata geçirilen fabrika, Muğla’da Bakanlık desteklerinden yararlanılarak yapılan 9 yeni yatırımdan biri oldu.

Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğünden Süleyman Kurnaz tarafından katılımcılara zeytinyağı tadımı ile ilgili kısa bir eğitim verildi. Daha sonra kurdele kesiminin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile konuklar, fabrikanın ilk zeytinyağı sıkımı için start tuşuna basarak Esençay Zeytinyağı Fabrikası’nı hizmete açtılar.

“Bu yatırımlar için üreticilerimiz ve kooperatiflerimiz bizimle iletişime geçsin”

Zeytinyağı tesisinin açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Bölgede olmayan son teknoloji zeytinyağı sıkım tesisini kurmak için şirket kurmuşlar. Bakanlığımızın yüzde 50 hibesi ile yaklaşık 22 milyon liraya malolan tesisi bugün itibari ile Esençay Mahallesinde bölgedeki üreticilerimizin hizmetine açmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Küresel iklim felaketinin ortaya koyduğu ekstrem hava olayları, üretim girdilerindeki artışlar, dünyadaki lojistikteki sıkıntılar, pandemiler, savaşlar üretimin önemini ve güvenilir gıdaya ulaşımı her geçen gün zorlaştırıyor. Bizim burada Bakanlık olarak üreticilerimizin ürettiği ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüşebilmesi için bu tip son teknoloji ürünleri ve yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Bunda bakanlığımızın kırsal kalkınma yatırımları destekleme programının yanında yüzde 50 hibe verebiliyoruz. Buradan tüm üreticilerimize, kooperatiflerimize sesleniyorum. Lütfen bizimle iletişime geçin. En yakın ilçe müdürlüğümüzün kapısını çalın. Bu yatırımlar ile ilgili ne yapmak istiyorsanız biz de elimizden geleni yapalım” dedi.