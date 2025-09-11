Kahramanmaraş’ta bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 34 yaşındaki yüzde 50 engelli Onur Toy’un annesi Özay Tay, "Benim yavrum yüzde 50 engelliydi, karıncayı bile incitmezdi. Lütfen bu canileri büyütmesinler, başka annelerin yüreği yanmasın" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde 1 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Onur Toy, arkasından yaklaşan 17 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Toy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Toy’un bıçaklanma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Cinayet zanlısı F.G.(17) yakalanarak tutuklandı, yanındaki E.Ç ise serbest kaldı.

"Benim gariban yavrum yüzde 50 engelliydi"

Acılı anne Özay Tay, "Benim gariban yavrumun suçu günahı neydi? Yüzde 50 engelliydi, kimseye zararı yoktu "diyerek gözyaşı döktü. Olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığını diğerinin serbest bırakıldığını belirten Tay, "Konuşacak bir şey bulamıyorum. Benim gariban yavrum yüzde 50 engelliydi, suçu günahı neydi? Karıncayı bile incitmezdi. Lütfen bu canileri beslemesinler, büyütmesinler. Çocuk değil bunlar, birer cani. Başka annelerin de yüreği yanmasın. Biz dışarı çıktığımızda arkamıza bakarak mı gezeceğiz? Polislerimizin, bekçilerimizin bile can güvenliği yok. Yakalanıyorlar, geri bırakılıyorlar. Allah rızası için yalvarıyorum; bırakmasınlar, serbest kalmasınlar. Yavrumu herkes severdi, okulunda öğrenciler bile ‘Onur abimiz olmazsa okula gitmeyiz’ demişler. Oğlumun adını kirletmeye çalışmasınlar, o hep saygılı, temiz yürekli bir evlattı. Kendisi bir zaten ipek, ipek, ipek. Ben onu bebeğim diye severdim. Her tıraşa gidip gelmesin de. Anneciğim derdi, yakışıklı oğlun tıraş oldu öper misin derdi. Bunda da yavrum onun için geliyormuş acele acele. Görüyorlar. Göz önünde "ifadelerini kullandı.

Kardeşi, diğer şüphelinin de tutuklanmasını istedi

Onur’un kardeşi Nazlıcan Tay ise, "Benim abim yüzde 50 engelli. Kendi halinde, işinde, gücünde. Kimseye bulaşmayan, zararı olmayan bir insandı. Bunu neden bu şekilde ölümü layık gördüler bilmiyorum. Ama aynı acıyı dilerim ki Rabbimden yaşasınlar. Yaşamadıkları sürece anlamayacaklar çünkü. Benim bir engelli abim daha var. Serbest bırakılan şahıs E.Ç’nin de tutuklanmasını istiyorum. Ben bir abimi kaybettim, bir abimi daha toprağa veremem. Gözüm arkada, ben abimi dışarıya gönderemem. Kendi şahsıma bile can güvenliğim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü canice. Hiç gözünü kırpmadan, tereddüt etmeden öldürüyor. Benim abim hepinizin evladı olabilirdi. Çocuğu olabilirdi, kardeşi olabilirdi. Bize bu acıyı yaşatanların hiçbir şekilde cezasız kalmasını istemiyorum. Sesimiz olun istiyorum. Bizimle beraber ağlayın. Yüreğimize bir nebze de olsa bir soğukluk ekleyin istiyorum. Gereken neyse yapılsın istiyorum. Adı çocuk sıfatıyla adlandırılıp cezasız kalması asla kabul etmiyorum. Abim öldüğü için, kendini savunamayacağı için atılan asılsız iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Çok kötüyüz. İğnelerle, serumlarla ayakta duruyoruz biz. Ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi bilmiyorum" diye konuştu.