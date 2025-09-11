Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yapımı hızla devam eden kapalı spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Mart ayında tamamlanması planlanan dev tesis, 270 milyon TL maliyetle Aydın’a kazandırılıyor. Toplam 9 bin 200 metrekarelik inşaat alanı üzerine yükselen tesis, 3 bin kişi kapasiteli salonu ile kentte sporun yeni merkezi olacak.

Kapalı spor salonunda voleybol, basketbol, hentbol ve salon sporlarına uygun sahaların yanı sıra fitness salonu ve çok amaçlı etkinlik alanları da yer alacak. Tesis tamamlandığında profesyonel sporculardan amatör sporculara kadar tüm vatandaşlar için kapılarını açacak.

Başkan Çerçioğlu: Yatırımlarımızla sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Kent genelinde yatırımların ve çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Yatırımlarımızla sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.