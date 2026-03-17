Yozgat'ta yuvalarına dönen leylekler vatandaşları sevindirdi. İlkbaharın habercisi olan leylekler köylerde ilgiyle karşılanırken, elektrik direklerindeki yuvaları ve köyde oluşturdukları görüntüler dronla görüntülendi.

Yerköy ilçesi Saray köyü ve Aydıngün köyünde yıllardır elektrik direklerine kurdukları yuvalarda yaşayan leylekler bu yıl da köylere geldi. Yuvalarına dönüş yapan onlarca leylek, köylerde dikkat çeken görüntüler oluşturuyor. Köy halkı ise leylekleri yıllardır koruyarak yuvalarına zarar verilmesine izin vermiyor.

1950-51 yıllarında Bulgaristan'dan göç ederek Aydıngün köyüne yerleşen vatandaşlar, leylekleri köyün bir parçası olarak görüyor. Bölgedeki sulak alanlar ve çayırlarda beslenen leylekler, fare, kurbağa ve çeşitli haşeratlarla beslenerek çiftçilere de fayda sağlıyor.

'Leylekler bize neşe veriyor'

Köy sakini Rıdvan Ayan, leyleklerin her yıl köye geldiğini belirterek, 'Bu köyde çiftçilik yapıyorum. Leylekler her sene köyümüze gelirler ve giderler. Köyümüzün insanları tarafından korunur bunlar. Hiç taş falan atılmaz bunlara. Yuvalarına da dokunmak olmaz. Her sene çok şükür geliyorlar. Bize bir neşe veriyorlar. Gelenler de zaten bunlara bakıyorlar' dedi.

'Çiftçiye de faydalılar'

Leyleklerin doğal yaşama sağladığı katkılardan söz eden Ayan, 'Fare olsun, kurbağalar olsun. Yani bütün haşeratları yiyorlar. Çiftçiye de faydalılar o bakımdan. Biraz da toplumumuz şimdi bunlar kışın göç ettikçe sıcak yerlere Suudi Arabistan'a gittiğini falan zannediyorlar. Bunlara bir kutsallık veriliyor. Biraz da ondan dolayı herhalde Hacı Leylek diyorlar' diye konuştu.

Her yıl aynı yuvalarına dönen leylekler, köylerde hem doğaya katkı sağlıyor hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Leyleklerin dönüşü bölgede baharın en önemli habercilerinden biri olarak görülüyor.