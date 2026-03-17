Isparta'da sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki araçlara ve binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, İstiklal Mahallesi 1116. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde park halinde bulunan Mehmet A. K.'ya ait Tofaş marka otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevre sakinleri, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede aracı saran alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki diğer araçlara ve binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.