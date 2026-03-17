Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen 'Badminton Yıldızlar Grup Müsabakaları', Kocatepe Spor Kompleksi'nde tamamlandı.

Üç gün süren müsabakalara Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Muğla ve Uşak illerinden toplam 19 takım ve 200 sporcu katılım sağladı. Yıldız kızlar kategorisinde turnuvayı Muğla Ortaca Ortaokulu birinci sırada tamamladı. Burdur Kayışzade Hafız Osman Ortaokulu ikinci olurken, Afyonkarahisar Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu üçüncülüğü elde etti. Uşak Mehmet Fuat Terci Ortaokulu ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Yıldız erkekler kategorisinde ise şampiyonluk Antalya İstiklal Şehit Süleyman Gür Ortaokulu'nun oldu. Denizli Atatürk Ortaokulu ikinci sırayı alırken, Burdur Şehit Akif Altay Ortaokulu üçüncü oldu. Afyonkarahisar Şehit Mehmet Dama Yatılı Bölge Ortaokulu ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.