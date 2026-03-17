Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sanayi sitesinde kurulan iftar sofrasında esnaflarla buluştu. Başkan Güler, birlik ve beraberlik içerisinde şehri bir üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu içinde geçtiği Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofralarında herkes bir araya geliyor. İlçelerde devam eden iftar programlarının yanı sıra meslek grupları ile de buluşan Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi'nin iftar organizasyonunda 2. Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârlar Odası esnaflarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu iftarda masaları tek tek gezen Başkan Güler, esnaflar ile sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

'Büyük bir aileyiz'

Düzenlenen iftar programında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sanayi esnafının çok kıymetli işler yaptığını söyledi. Ordu'nun bir üretim merkezi haline gelmesi için sanayi esnafı ile birlik ve beraberlik içerisinde ortak çalışma vurgusu yapan Başkan Güler, 'Biz büyük bir aileyiz. Ordu üst kimliği ile güzel işler yapan esnaflarımız ile gurur duyuyoruz. Üretim ekonomisi akıl ve alın terine dayanan bir çalışma. Çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Sizlerle ortak çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu çalışmalarla Ordu'yu çok önemli noktalara getirebiliriz. Ekonomide, üretimde iyi noktalara gelmek için bu birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyacımız var. Sizin istekleriniz bizim için hedeftir. Bu sebeple her zaman gücümüzü birleştirip hareket ederek burayı bir üretim merkezi haline getirebiliriz. Belediyemizin tüm imkanları sizin, her şeyimizi ortak kullanabiliriz. Allah ağzımızın tadını bozmasın' dedi.

Program, dualarla eşliğinde açılan oruçlar ve hep birlikte yapılan iftarın ardından sona erdi.