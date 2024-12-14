Artvin’de Yusufeli Barajı’nın yapımı nedeniyle 2 yıl önce yeni yerleşim yerine taşınan Yusufeli ilçesinde geçen 2 kış üzerine ilk kez bu kadar etkili olan kar yağışı 7’den 70’e herkesin neşe kaynağı oldu.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 cm’yi bulurken, Kaçkar mahallesindeki dik yamaç hem çocuklar için hem de yetişkinler için kayak pistine dönüştü.

Yusufeli ilçe merkezinin yeni yerleşim yerinde 2 yılın en etkili kar yağışı görüldü. Dün akşam itibarıyla başlayan kar yağışının ardından özellikle çocuklar büyük sevinç yaşadı. Kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 cm’yi bulurken, bugün sabah saatlerinden bu yana Kaçkar mahallesindeki dik yamaç ilçedeki çocukların ve ailelerinin en fazla rağbet gösterdiği nokta oldu. Aileler çocuklarının poşetlerle, kızaklarla, şambrellerle kaymasını izlerken, zaman zaman kendileri de bu eğlenceye katıldı. Eğlenceye katılanlar arasında Kaçkar mahalle muhtarı Selçuk Güngör de yer alırken, Güngör mahalledeki çocuklar gibi yamaçtan kaymanın keyfini yaşadı. Muhtar Selçuk Güngör "30 yıl önceki çocukluğuma gittim. Çok mutlu oldum" diyerek baraj manzaralı kayak yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.