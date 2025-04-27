Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenen meteorolojik rapora göre, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Nisan Pazar gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla kıyıları hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin(Tunceli hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklenirken, yağış ve rüzgar konusunda Meteoroloji'den iki ayrı 'kuvvetli' uyarı geldi.

Buna göre kuvvetli yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde hakim olması beklenirken, kuvvetli rüzgar içinse Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.