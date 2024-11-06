Yunusoğlu İnşaat tarafından kente kazandırılacak Loc’al Alsancak projesi, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Yunusoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yunusoğlu, “Bu projeyle birlikte Alsancak’ın kent içindeki değerini daha da artırmayı hedefledik. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise ev ve ofis sahiplerine anahtarlarını teslim edeceğiz” dedi.

Sektörde yarım asırı geride bırakan Yunusoğlu İnşaat, konut, ofis ve ticari alanlardan oluşan yeni karma projesi Loc’al Alsancak’ın tanıtım toplantısını İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenledi. Toplantıda, Yunusoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yunusoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Yener Yunusoğlu ve Yetkin Yunusoğlu, Genel Müdür Rahmi Sarıkaya ve Yüksek Mimar Aykut Dayı proje hakkında bilgi verdi.

Alsancak’ın geçmişten beri, İzmir’in ticaret ve kültür hayatının en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Yunusoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yunusoğlu, bu mirası geleceğe taşımak için modern bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Depreme dayanıklı, modern mimari tasarıma sahip projeyle kente değer katacaklarını dile getiren Yunusoğlu, yaklaşık 65 Milyon dolarlık yatırım tutarına sahip olan ve limanın karşısında bulunan Loc’al Alsancak’ın, kordona 5 dakikalık yürüme mesafesindeki konumu ile dikkat çektiğini dile getirdi.

“Sloganımız yeniden Alsancak”

Loc’al Alsancak’ın gerek merkezi konumu gerekse de sunduğu imkanlarıyla benzerlerinden ayrıldığını dile getiren Yunus Yunusoğlu, “Alsancak’ı yaşatmak ve modern bir yaşam tarzıyla geleceğe taşımak için ’Yeniden Alsancak’ sloganını benimsedik. Bu projeyle birlikte Alsancak’ın kent içindeki değerini daha da artırmayı hedefledik. Alsancak’ın yıllardır devam eden konut, ofis ve ticari alan ihtiyacına cevap verecek nitelikteki donanım, mimari tasarım ve sosyal alanları bir arada sunuyoruz. Yıllardır Alsancak’ta ikamet eden ve başka bir yere taşınmak istemeyen çok önemli bir nüfus var. Loc’al Alsancak konut, ofis ve ticari alanlardan oluşan karma bir proje olmasına rağmen yaşam alanlarını ayrı tuttuk. A ve B bloktaki konutların otopark girişi, asansörleri farklı olacak. C blokta ise ticari alanlar ve ofisler yer alacak. 1+1 dairelere ise yer vermedik. Ailelerin tercih edeceği özel bir yaşam alanı kurguladık. Alsancak’ta yaşayan ve buradan ayrılmak istemeyen insanlara hitap etmek istedik. Projemiz 5 bin metrekarelik ticari alanıyla da çekim merkezi olacak. Burada 12 adet gurme restoranı buluşturacak bir gastronomi alanı da oluşturacağız. Bu konuda profesyonel AVM yönetim firmalarıyla çözüm ortaklığı yapacağız” diye konuştu.

“Zemin çalışmalarımız 1 yıl sürdü”

İzmir’in birinci derecede deprem bölgesi olmasından hareketle detaylı bir zemin çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Yunusoğlu, “Yıllar geçtikçe maalesef ki depremin ülkemizdeki etkilerini hissediyoruz. Deprem bölgesi olan bir ülkeyiz, bu nedenle projemizin zemin güçlendirme çalışmalarına büyük önem gösterdik. Yaklaşık 1 yıl boyunca zemin güçlendirmelerimiz sürdü. Jetgrout, forekazık, baret kazık, ankraj uygulaması ve diyafram duvar sistemlerini kullandığımız projemizi Ege Üniversitesi’nden profesörlerle kontrolünü sağlayarak detaylı bir raporlandırma hazırladık. Artık bilinçli bir alıcı kitlesine sahibiz, her türlü detayı şeffaf bir şekilde paylaşmak bizim için de gurur kaynağı. Bu nedenle raporları dileyen müşterilerimiz veya müşteri adaylarımızla paylaşmaktayız. Projemizin eksi 4 kat bodrumu bulunuyor, bu da yaklaşık 15 metre derinliğinden başlayan bir yapıya sahibiz demektir. 4 katın tamamını; 4+1, 3+1 ve 2+1 dairelere 2’şer araçlık otopark, 1+1 ve 1+0 ofislere 1’er araçlık otopark alanı olarak ayırdık. Yaklaşık 700 araçlık bir otopark alanımız bulunmaktadır. Önceliğimiz depreme dayanıklı ve güvenli bir proje tasarlarken ev ve ofis sahiplerinin otopark ve trafik sorunu olmadan, gürültüden uzak, alıştığımız Alsancak’ın eşsiz manzarasıyla bir yaşam sürmesini sağlamak oldu. Proje ruhsatını 2023 Nisan ayında aldık ve yıl sonuna kadar ileri kaba inşaatı tamamlamayı hedefliyoruz. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise ev ve ofis sahiplerine anahtarlarını teslim edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“Alsancak’ta yeni bir yaşam merkezi oluşacak”

“Loc’al Alsancak, İzmir’de önemli projeler tasarlamış Yüksek Mimar Aykut Dayı imzası taşıyor” diyen Yunusoğlu, şunları kaydetti:

“Yunusoğlu İnşaat olarak 49 yıllık tecrübemizle birlikte Alsancak’a yakışır bir proje tasarladık. Projemizde, açık ve kapalı havuz, spa merkezi, fitness center, sinema odası, toplantı alanları ve çocuk oyun parkı gibi birçok sosyal alanı bir arada sunuyoruz. Liman önünde bulunan bulvarın yer altına alınıp yeşil alan olmasına ilişkin belediyenin bir projesi mevcut. Eğer bu proje hayata geçerse bölgenin değeri daha da artacaktır. Bizim projemizle birlikte bu gelişme Alsancak’ın yeni bir yaşam merkezine kavuşacağını göstermektedir. Şirket politikamız olarak site yönetimini ilk yıl Yunusoğlu olarak biz üstlenip yıl sonunda profesyonel yönetim firmalarına devrediyoruz. Sürdürülebilir enerji ve doğayı korumak için inşaat malzemeleri seçiminde ve inşaat sürecinde hassas davrandık. Bunların yanı sıra projemizde güneş panelleri kullanarak ortak alan aydınlatmaları gibi ihtiyaçları yenilenebilir enerji sistemleriyle çözüyoruz. Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarımız otopark alanlarında mevcut. Yağmur sularını depolayarak peyzaj alanlarındaki bitkilerin sulanmasını da sağlamaktayız. Sürdürülebilir bir proje olmanın yanı sıra site aidatlarında da mülk sahiplerine avantaj sunuyoruz.”