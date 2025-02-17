Yunusemre Belediyespor’un minik güreşçileri, Uşak’ta düzenlenen İllerarası Minikler Grekoromen Güreş Bölge Şampiyonası’nda madalyaları topladı.

Yunusemre Belediyespor’un güreşçileri, Uşak’ta düzenlenen İllerarası Minikler Grekoromen Güreş Bölge Şampiyonası’nda başarıdan başarıya koştu. Müsabakalarda 4 altın ve 4 gümüş madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazanan güreşçiler, gösterdikleri üstün performansla Manisa’nın gururu oldu. Buna göre 2014 yaş grubunda 58 kiloda Taha Keskin birinci, 42 kiloda Yiğitalp Çelik, 49 kg İbrahim Coşkun, 36 kiloda Eymen Olğun ikinci olurken, 2015 yaş grubunda 61 kiloda Görkem Alkan ve 42 kiloda Berat Tekin birinci, 45 kiloda Muhammet Ariç ikinci oldu. 2017 yaş grubunda 24 kiloda mindere çıkan Mustafa Ariç ise tüm rakiplerini yenerek birinci oldu.

Güreş altyapısından yeni yetenekler çıkardıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.