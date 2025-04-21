Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Özel Manisa Yunusemre Anaokulu ile Muradiye, Kaynak, Barbaros ve Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlenen etkinlikler ile kutluyor.

Yunusemre’de 23 Nisan coşkusu düzenlenen etkinlikler ile başladı. Belediye bünyesinde eğitim gören öğrenciler Yıldırım Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen gösteriler ile doyasıya eğlendi. Özel Manisa Yunusemre Anaokulu ile Muradiye, Kaynak, Barbaros ve Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri öğrencilerinin katıldığı etkinlikler kapsamında öğrenciler sahne gösterileri, patlamış mısır, pamuk şeker, bahçe süsleme, bahçe oyunları, şarkılar ve şiirler ile 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Yunusemre’de 23 Nisan coşkusu sürecek"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre’de 23 Nisan coşkusunu herkesin yaşayacağını belirterek "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya yaşayacağız. Gerçekleştirilen birbirinden güzel etkinliklerimiz başladı. Yunusemre’de 23 Nisan coşkusu 3 gün boyunca devam edecek. 23 Nisan Çarşamba günü etkinliklerimiz Yunusemre Belediyesi 100. Yıl Meydanı’nda yapılacak. 13.30 başlayacak olan birbirinden güzel etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.