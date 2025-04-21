Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bakanlığın destekleriyle Atlama Kuleleri ve TOHM’un çehresini değiştirecek. Kulelerin, atlama rampaları ahşap olacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atlama kulelerinde bakım ve onarım çalışmalarını başlattı. Projenin yüklenici firması için atlama kulelerinin kampüsüne şantiyeyi kurdu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, atlama kulelerinin beton olan rampalarının söküleceğini ve çelikkonstrüksüyon üzerine ahşap yapılacağını söyledi.

Çakmur, "Ayrıca atlama kuleleri kampüsündeki TOHM merkezimizde de bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Çevre düzenlemeleri içinde peyzaj çalışmalarını başlattık. K90 ve K120’lik kulelerin kayakla atla rampaları ahşap olacak" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yatırım İnşaat ve İşletmeler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi ve müteahhit firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.