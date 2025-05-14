Yunusemre Belediyesi, Manisa’nın önemli turizm varlıklarından biri olan Aigai Antik Kenti’nde yürütülecek kazı çalışmalarına lojistik destek vermeye devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi, Köseler Mahallesi yakınlarında tarihi M.Ö 8. yüzyıla dayanan Aigai Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmalarına bu yıl da lojistik destek verecek. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Sezgin ile gerçekleştirilen törenle protokol imzaladı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Aigai’nin, içine alan bölgenin çok önemli bir tarihi ve arkeolojik merkezi olduğunu belirterek, "Aigai, bölgenin en önemli turistlik antik merkezi. Burayı arkeolojik çalışmalarla ayağa kaldırılmasına destek veriyoruz. Tarih ve doğa turizmini canlandırmak, köylerimizin, mahallelerimizin ekonomisini güçlendirmek ve ülkemize tanıtım ve ekonomik anlamda katkıda bulunmak istiyoruz. Protokolümüzü 2025 yılında da sürdürerek arkeolojik kazılara destek vermeye devam ediyoruz." dedi.

‘Yunusemre Belediyesi’nin desteği bizim için önemli’

Aigai Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin de Aigai arkeolojik kazılarına desteğin devamından ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür ederek "Yunusemre Belediyesi’nin destekleri bizim için çok önemli. Çünkü en temel ihtiyaçlarımızı Yunusemre Belediyesi karşılıyor. Aigai antik kentinin bölgemizin turizmine ve ülkemizin tanıtımına önemli katkıları olacak. Yunusemre Belediyesi’nin kültürel mirasa, bilimsel çalışmalara büyük bir heyecanla destek vermesi bizler için çok kıymetli" dedi.

Aigai Antik Kenti, Herodot’un "Aiolis bölgesi" olarak bahsettiği Batı Anadolu’daki 12 Aiol kentinden biridir. Çevreye hâkim bir konumdaki kayalık bir tepe üzerinde bulunan kentin tarihi, M.Ö. 8.yüzyıla kadar uzanıyor. M.S. 17 yılındaki depremde büyük ölçüde hasar gördüğü ve onarım geçirdiği, Helenistik dönemde ise önemli bir ticari merkez olduğu anlaşılan kentte 2004 yılından itibaren günümüze kadar kazı çalışmaları Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Sezgin Başkanlığında yapılıyor. Surları arazinin durumuna göre inşa edilmiş olan Aigai Antik Kenti’nde, surlar içinde üç katlı agora ve bu yapıyı taşıyan duvarlar, meclis binası, teras duvarlı stadyum, tiyatro ve Demeter Tapınağı gibi kalıntılar görkemli şekilde bulunuyor. Antik kent yılda 15 bine yakın arkeoloji ve tarih meraklısı tarafından ziyaret ediliyor.