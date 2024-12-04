Yunusemre Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Yuntdağı’nda bulunan bazı mahallelerin kırsal mahalle statüsüne dönüşmesi maddesi, oy çokluğu ile kabul edilerek Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne gönderildi.

Yunusemre Belediyesi’nin, 2024 yılının son meclisi olan aralık ayı meclis toplantısı Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 46 madde görüşüldü.

Yuntdağı bölgesi kırsal mahalle statüsüne kavuşuyor

Toplantıda en önemli gündem maddesi olan Yuntdağı Bölgesi’nde bulunan bazı mahallelerin kırsal mahalle statüsüne dönüşmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Balaban konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Manisa’nın büyükşehir statüsüne geçmesinin ardından Yuntdağı Bölgesi’ndeki kırsal mahallelerimiz normal mahalle statüsüne alındı. Görevi başladığımız gün söz verdik. Yuntdağı Bölgemizdeki mahallelerimizin kırsal mahalle statüsüne dönüştürülmesi konusunda gerekli adımları atacağımızı belirttik. Ve Aralık meclis toplantımızda bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Yuntdağı Bölgesi’ndeki İlyasçılar, Kozaklar, Yaylaköy, Dazyurt, Düzlen, Durasıllı, Seyitli, Akçaköy, Karaveliler, Müslih, Demirci, Örencik, Pelitalan, Maldan, Koruköy, Yuntdağıköseler, Karaahmetli, Yuntdağıyenice, Örselli, Süngüllü, Sarıahmetli, Pınarköy, Karahüseyinli, Sakallı, Asmacık, Uzunlar, Recepli, Kışla, Karakılınçlı, Davutlar ve Küçükbelen Mahallelerinin kırsal mahalle kapsamına alınması, meclis üyelerimizin oy çokluğuyla uygun görüldü. Amacımız köylerde tarımın ve hayvancılığın bitmemesi. Saygıdeğer üreticilerimizin özgürce tarım ve hayvancılık yapabilmesi.” diye konuştu.

Oy çokluğuyla kabul edildi, sıra büyükşehirde

Başkan Balaban’ın konuşmasının ardından Yuntdağı Bölgesi’ndeki mahallelerin kırsal statüye dönüşmesiyle ilgili gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

İlgili maddenin kabul edilmesini ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı ise alınan kararın Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin meclisinde görüşüleceğini ifade ederek, “Bu kararın Büyükşehir Belediyesi’ne gitmesi sonrasında Valilik kabulü gerekiyor. Ondan sonra kabul edilecektir.” dedi.

Yunusemre Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısına katılan Yenimahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir ile Karakılınçlı Muhtarı İhsan Ökdem ise karardan dolayı Başkan Balaban ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Aralık ayı meclis toplantısının sonunda ayrıca Yunusemre Belediyesi ile Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Derneği üyeleri arasında kadına yönelik şiddeti önleme ile ilgili protokol imzalandı. Ocak ayı meclis toplantısının 7 Ocak 2025 günü saat 18.00’de yapılması kararı alındı.