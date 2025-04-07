Yunusemre Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek yol açma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok mahallede ihtiyaç doğrultusunda yeni yollar açan ekipler, bu kez çalışmalara Güzelyurt Mahallesi’nde devam etti.

Yunusemre Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi’nde yeni yol açma çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Güzelyurt Mahallesi 5805. Sokakta iş makineleriyle sahaya girilerek yeni bir yol açma faaliyeti gerçekleştirildi. 315 metre uzunluğunda toplamda 850 metrekare olarak planlanan yol 2 şerit olacak. Yapımına başlanan yol, 5805 sokağı 5787 sokağa bağlayacak. Bölgede yapılan yol açma tamamlandıktan sonra, çalışma güzergâhındaki trafik akışının rahatlaması ve daha güvenli bir trafik akışı sağlanacak. Yolun tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Halkımızın yol açma ve asfaltla ilgili taleplerini çok iyi biliyoruz. Bu ihtiyaçları adım adım karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, daha yaşanabilir ve modern bir Yunusemre’yi hep birlikte inşa etmek" dedi.