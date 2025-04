Kayseri’de sarraflık yapan Murat Polat, 2025 yılında da altının yükselişine devam edeceğini düşündüklerini söyleyerek, "Büyük ülkelerin altın talebi hareketi yukarı yönlü etkiliyor" dedi.

İnsanların elindeki paraları koruma anlayışının altına yönlendirdiğini söyleyen Murat Polat; "2025 yılında geçmişe dönüp düşündüğümüz zaman altının yukarı yönlü hareketine devam edeceğini ve değerine değer katacağını düşünüyoruz. Bu yükselişin de öncelikli sebebi enflasyon diyebiliriz. Merkez bankalarının uyguladığı faiz politikası insanların TL’sini koruma anlamında altına yönelmelerine sebep oluyor. Altına yönelme olunca da fiyatlar da ister istemez yükselmeye devam ediyor. Fiyatları etkileyen faktörlerden diğer sebepler de ülkeler arası savaşlar olabilir. Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgelerde olan gerginlikler altının yükseliş sebeplerinden bir tanesi diyebiliriz. Diğer bir faktöre de dolar ve ONS diyebiliriz. Doların ve ONS’un yükselişi altını ister istemez yukarı yönde hareketine devam ettirecektir" dedi.

Polat, altına talebin her geçen gün arttığını söyleyerek, "Bunların dışında da büyük ülkeler yani Hindistan, Çin gibi ülkelerin altına olan talebi oluyor ve ister istemez altın da ister istemez yükselmeye devam edecek. Güvenli bir liman olarak her zaman altını görebiliriz. Altına talep hala var. Benim de gözlemlerime göre insanlar altın fiyatları yükseldikçe talepleri artıyor. Altın düştükçe de bozdurma işine daha fazla giriyorlar. Yükseldikçe de ’Acaba daha fazla yükselir mi?’ düşüncesi ile talep her geçen gün daha da artıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.