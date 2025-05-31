Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; yerel yönetimde dijital dönüşümün öncüsü olacak Muhtarlık Bilgi Sistemi hakkında daire başkanları ile genel müdürlere bilgilendirme yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Akıllı Şehircilik vizyonu istikametinde önemli projelerinden birisi olan Muhtarlık Bilgi Sistemi, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Bu çerçevede, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Avan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve genel müdürlere sistem ile ilgili bilgiler verdi. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Avan, sistemin detaylı son halini, amaçları ve hedefleri konusunda daire başkanları ve genel müdürleri bilgilendirdi.

Muhtarların, belediyenin mahalleye yaptığı ve planladığı yatırımları, ayrılan bütçeleri şeffaf bir şekilde görebileceği sistem, talep, öneri ve yatırım ihtiyaçlarını çevrim içi olarak iletebilecek ve süreci adım adım takip edebilecek. Muhtarlar, mahalleleriyle ilgili tarihî ve kültürel bilgilerden, yeşil alan miktarlarına ve imar durumuna kadar pek çok veriye dijital ortamdan erişebilecek.