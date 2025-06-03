Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlara karşı toplumun bilinçlenmesi ve müdahale kapasitesinin arttırılması amacıyla başlattığı eğitim programlarının kayıt süresini 15 Haziran’a kadar uzattı. Üç farklı sektöre yönelik hazırlanan eğitim paketleriyle, afet anında daha güvenli ve hazırlıklı bir toplum hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afet yönetimi konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen eğitim programları kapsamında, toplumun afet anında doğru yönlendirilmesi, bilinçli müdahale yapılabilmesi ve risklerin en aza indirgenmesi hedefleniyor.

Tamamı sertifikalı ve katılım belgeli olacak, ‘Bina Görevlileri Eğitimi’, ‘Hizmet Sektörü Çalışanları Eğitimi’ ve ‘Muhtarlar Eğitimi’ kategorilerinde eğitim verilecek. Kayıt süresi 1 Haziran olarak belirlenen programlara gelen yoğun talep üzerine, başvuru süresi 15 Haziran’a kadar uzatıldı.

Topluma doğrudan hizmet veren üç önemli sektöre yönelik hazırlanan eğitimlerle, özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu mekânlarda görev yapan personelin afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Eğitimler ücretsiz veya düşük ücretli olarak sunulurken, tamamlanan her program için katılım belgesi ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

Bina görevlilerine yönelik hazırlanan eğitimlerde, afet farkındalığının arttırılması ve olması ihtimal yangınlara müdahale konularında bilinç kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca, ilk yardım bilgisi kazandırılacak personel, 16 saatlik bu eğitimin ardından MEB onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Hijyen konularında da donanım kazandırılacak bina görevlileri için bu eğitim 8 saat sürecek. Ayrıca, sıvı ve doğalgaz kalorifer ateşçiliği ile asansörden kişi kurtarma gibi teknik alanlarda da eğitimler verilecek.

Hizmet sektörü çalışanlarına özel eğitimlerde ise afet farkındalık eğitiminin yanı sıra, temel ilk yardım ve hijyen bilgileri aktarılacak. Bununla birlikte, iş hayatında iletişim becerilerini arttırmaya yönelik olarak diksiyon eğitimi verilecek. Engelli bireylerle daha sağlıklı iletişim kurabilmek adına 120 saatlik işaret dili eğitimi de programda yer alıyor. Hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen bu pakette ayrıca servis elemanlığı (garson-komi) eğitimi de bulunuyor.

Mahallelerin afetlere hazırlıklı hale gelmesi amacıyla muhtarlara yönelik olarak planlanan eğitimlerde ise temel afet farkındalık ve yangınla mücadele konularının yanı sıra ilk yardım eğitimi yer alıyor. Bu eğitimlerle, muhtarların kendi mahallelerinde afet anında doğru yönlendirme yapabilecek bilgi ve donanıma sahip olmaları amaçlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu eğitimlerle sadece kamu düzenini güçlendirmeyi değil, aynı zamanda bireylerin yaşam güvenliğini arttırmayı da hedefliyor. Katılım sağlamak isteyenler, www.kayseri.bel.tr adresi üzerinden kayıt yaptırarak, talep ettikleri eğitimlere başvuru yapabiliyor.