Kayseri Üniversitesi’nin (KAYÜ) koordinatörlüğünde Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve mezunlarına yönelik düzenlenen "StartUpMYO" Girişimcilik Yarışması’nın finali ve ödül töreni gerçekleştirildi. MYO’ların cazibesini artırmayı ve öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan yarışmada, finale kalan 17 proje arasından ilk üçe giren projeler ödüllendirildi.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın yanı sıra, çok sayıda protokol mensubu, iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan yarışma koordinatörü Prof. Dr. Özgür Demirtaş, StartUpMYO’nun ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak genç girişimcilerin ortaya çıkmasına öncülük edeceğine inandığını belirterek, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya teşekkür etti.

"Kayseri Üniversitesi’nden Türkiye’ye ufuk açacak bir proje"

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin ana hedefinin, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı olan mavi yakalıları entelektüel birikime de sahip yükseköğretim mezunları arasından yetiştirmek olduğunu vurguladı. StartUpMYO Girişimcilik Yarışması’nın bu vizyon doğrultusunda hayata geçirildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, şunları söyledi:

"Geçen yıl Sayın Valimizin himayelerinde yapılan mesleki eğitim çalıştayından aldığımız ilhamla, meslek yüksekokullarını daha cazip hale getirmek amacıyla bu yarışmayı başlattık. Bu yıl toplamda 136 başvuru alındı; ayrıntılı değerlendirmelerin ardından 61 proje, ardından da 17 proje seçildi. Finale kalan projeler arasında yapılan değerlendirmeyle de ilk üç belirlendi. Bu projenin her yıl düzenlenerek gelenekselleşmesini hedefliyoruz."

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, konuşmasında, "Kayseri Üniversitesi olarak, Meslek Yüksekokullarının; istihdamın artırılması, üretimin desteklenmesi ve ekonomik gelişimin sağlanması açısından stratejik bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. "StartUpMYO" fikrini ilk kez bizlerle paylaşarak bu anlamlı yarışmanın temelinin atılmasına öncülük eden Kıymetli Milletvekilimiz Dr. Murat Cahid Cıngı’ya etkinliğin tüm aşamalarında kıymetli önerileri, yönlendirmeleri ve destekleri ile sürece sağladığı değerli katkılar dolayısıyla üniversitemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Yeni Selçuk Bayraktar’lar bu yarışmalarla ortaya çıkacak"

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise yaptığı konuşmada, projelerin Türkiye’nin teknoloji ve üretim gücünü artırmadaki rolüne dikkat çekti. Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, "Bizler, bu vizyoner yarışma ile tıpkı Elon Musk ya da Selçuk Bayraktar gibi alanlarının geleceğine yön veren öncü ve yenilikçi bireyler yetiştirme ve yeni fikirlerin önünü açma arzusundayız. Bu tür etkinlikler, gençlerin sahip oldukları potansiyeli keşfetmeleri ve geliştirmeleri açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Kayseri Üniversitesi, kısa sürede güçlü bir akademik ve fiziki altyapı oluşturarak yükseköğretim alanında örnek teşkil eden bir model haline gelmiştir. Bu başarıda emeği geçen Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı içtenlikle tebrik ediyorum" dedi.

Mesleki eğitimin şu anda ülkemizin bir numaralı gündemi olduğunu da kaydeden Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, "Projeler ortaya koyacak, ülkemiz için katma değer üretecek insan kaynağına her zaman ihtiyacımız var. Bu noktada kuşkusuz Meslek Yüksekokullarına büyük iş düşüyor. MYO’larımızın ön plana çıkarılması ve öğrenci odaklı kazanımlarının görünür hale getirilmesi gerekiyor. Bu kurumlarımızın tanıtılması ve öğrencilerimizin bu eğitim sahalarına teşvik edilmesi son derece önem arz ediyor" diyerek konuşmasına son verdi.

"Kayseri Üniversitesi başarı hikâyesi yazıyor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise; MYO’ların, öğrencilere hem teorik bilgiyi hem de uygulamalı becerileri kazandırarak, onları iş hayatına hazır hale getiren değerli kurumlar olduğunu vurguladığı konuşmasında KAYÜ’nün mesleki eğitime verdiği önemin altını çizdi. MYO’ların sadece akademik değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal açıdan da değer ürettiğini ifade eden Vali Çiçek, "Kayseri Üniversitesi, meslek yüksekokulları aracılığıyla yükseköğretim alanında dikkat çekici bir atılım gerçekleştiriyor. Ülkemizin üretim ve sanayi alanlarında sürdürülebilir bir gelecek inşa edilebilmesi açısından meslek yüksekokullarının rolü hayati öneme sahiptir. StartUpMYO Girişimcilik Yarışması’nın geniş bir etki alanı oluşturacağına yürekten inanıyorum. Kayseri Üniversitesi başarı hikâyesi yazıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren projelere ödülleri verildi

"Pancar Tarımında Hassas Yabancı Ot Çapa Makinesi" projesi ile birinci olan öğrenciler ödüllerini Vali Gökmen Çiçek’in elinden alırken "Diyaliz Hastalarına Yönelik Kapsamlı Mobil Takip Uygulaması İlaç Uyumu, Beslenme ve Sıvı Alımı Kontrolü" projesiyle ikinci olan öğrenciler ise ödüllerini Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı’dan aldı. Üçüncü olan "ProTwins Dijital Dönüşüm (dijital dönüşüm süreçlerinde dijital ikiz oluşumu)" projesine ise ödülünü Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa takdim etti.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.