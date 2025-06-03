Kayseri’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarlarında pazarlıklar hareketlendi.

Kurban Bayramı’na az bir süre kalırken, vatandaşlar kurban pazarlarına gelmeye başladı. Kocasinan ilçesindeki Erkilet Bülbülpınarı Kurban Pazarı’nda besiciler hayvanlarını istediği fiyata satmak, vatandaşlar ise en uygun fiyata almak için sıkı pazarlığa tutuşuyor. Polis ve zabıta ekipleri ise pazarda gün boyu denetimlerini sürdürüyor.

Besici Salih Kulaksız, "10 gündür Erkilet’te mal satıyoruz. 10 tane mal getirdim, 3 tanesini sattım. Satışlar bu sene düşük. 1 ton gelen mal 250 bin civarı gidiyor" dedi.