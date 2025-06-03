Talas Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle çevre bilincine dikkat çekti. Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda gerçekleşen programda, çevre ve geri dönüşüm temalı serginin yanı sıra el sanatları ürünleri vatandaşlarla buluştu.

Etkinlik kapsamında Talas’taki 23 okulun katılımıyla hazırlanan ’Dönüşüme Evde Başla Çevre Sergisi’ açıldı. Öğrencilerin atık malzemelerden ürettiği projeler ve geri dönüşüm odaklı çalışmalar katılımcılardan tam not aldı. Sergide, günlük hayatta çevreye duyarlılığın nasıl geliştirilebileceği üzerine farkındalık oluşturan pek çok eser yer aldı. Aynı alanda, Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi de sanatseverlerle buluştu. El sanatlarından giyime, takılardan dekoratif objelere kadar geniş yelpazedeki eserler, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinliklerin çevre bilinci oluşturma yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Yalçın konuşmasında; "Çevre hepimizin ortak sorumluluğu. Bugün burada çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. ‘Dönüşüme Evde Başla’ anlayışıyla hareket ederek küçük dokunuşlarla büyük farklar oluşturabileceğimizi göstermeyi amaçladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimizle birlikte çevre, eğitim ve sanatın iç içe geçtiği bir program düzenledik. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yalçın’dan iki müjde daha

Başkan Yalçın, iki sevindirici haber de vererek, "Osmanlı Kültür Sokağı’nda Çanakkale Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi gibi bir de çevre müzesi açacağız. Orada çocuklarımız çevreyle alakalı eğitimlerine bir müze havası içerisinde devam edecekler. Temmuz ayının üçüncü haftasında da Talas’ın en büyük parkını, 100 bin metrekare alanda yaptığımız millet bahçesini açmayı planlıyoruz. İçinde 4 okul da bulunuyor. Yani eğitimle iç içe oldu" ifadelerini kullandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, bir ay önce başlanılan Dönüşüme Evde Başla projesinin sonuna gelindiğini belirterek; "Her hafta okullarımıza gönderilen afişler ve bilgilendirme videolarıyla birlikte çok güzel bir etkinliğe imza atıldı. Her bir standımızda okullarımızın geri döşüm malzemelerinden ürettiği ürünler bulunmaktadır. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız Yaşar Dönmez’e, bu alanın hazırlanmasından projenin başlaması ve bugüne gelmesinden dolayı Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Konuşmaların ardından sergilerin açılışını Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, okul yöneticileri ve öğrenciler birlikte kestikleri kurdele ile yaptı.

Etkinlik alanını ziyaret eden vatandaşlar, sergileri gezmenin yanı sıra geri dönüşümle ilgili bilgilendirici broşürler edindi ve çevre dostu uygulamalara dair fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerin projeleri ise hem içerik hem de yenilik açısından takdir topladı.