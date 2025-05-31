10 yaşındaki Zişan Sayan; Minikler TaeKwonDo şampiyonasında Kayseri şampiyonu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı spor faaliyetleri programında yer alan Minikler Kayseri TaeKwonDo Şampiyonası’nda 10 yaşındaki Zişan Sayan şampiyon oldu. 28-30 Mayıs tarihlerinde Hacılar Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada rakiplerini bir bir geride bırakan Zişan Sayan mutlu sona ulaştı. 36 kiloda müsabakalara çıkan 2015 doğumlu Sayan, 3 rakibini de mağlup ederek Kayseri Şampiyonu oldu.

Minik şampiyona madalyasını Dünya Şampiyonu annesi Arzu Tan Sayan taktı. Zişan da, kendisini tebrik eden annesinin elini öperek karşılık verdi.