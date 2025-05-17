Manisa’da 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri olan yeni Manisa İl Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı törenle açıldı. Törende konuşma yapan Bakan Ersoy, 2024 yılı sonu verilerine göre halk kütüphanelerinde üye sayısının 6.7 milyona, kullanıcı sayısının 38.7 milyona, toplam kitap sayısının ise 25 milyona ulaştığını belirterek, tüm zamanların rekorlarının kırıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa İl Halk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip yeni halk kütüphanesiyle Manisa’nın kültür ve eğitim altyapısına büyük bir yatırım daha ekledi. Aynı anda bin kişinin faydalanabileceği kapasitesiyle dikkat çeken yeni kütüphane çocuk, genç ve yetişkinlere özel bölümleri, etkinlik salonları ve dijital imkanlarıyla sadece bir bilgi merkezi değil, aynı zamanda sosyal bir öğrenme alanı olarak tasarlandı. Kütüphane açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kütüphanelere hep ayrı bir önem verdik. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda ülkemizin hangi noktasında olursa olsun hiçbir evladımızın kütüphaneye ulaşma konusunda sıkıntı yaşamaması gerektiğini vurguladım. Bizim gençlerimiz, evlatlarımız kitaba ulaşma konusunda bir sorun yaşamayacak dedik. Şükürler olsun ki bu anlayışla çıktığımız yolda çok kısa süre içinde ülkemizin dört bir yanında yeni kütüphaneler inşa ettik. Toplumun, halkımızın ihtiyaçlarını gözeterek birbirinden farklı alanlarda ve mekanlarda yeni kütüphaneleri şehirlerimize kazandırdık, kütüphanelerdeki eser sayılarımızı arttırdık ve kütüphanelerimize yeni bir boyut kattık. Çünkü biz, kütüphanelerin toplumların kültürel mirasını koruyup aktaran en önemli kurumlar arasında yer aldığına inandık. Bilginin saklandığı ve paylaşıldığı bu mekanlar, zamanla yalnızca bilgi depolama alanları olmanın ötesine geçerek, toplumların düşünce ve kültürel gelişiminde kritik bir rol üstlenmiştir. Günümüzde ise kütüphaneler, bu alandaki küresel ve yerel hizmet stratejilerinin dönüşümü ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte tamamen farklı bir boyut kazanmıştır. Fiziksel ve sanal ortamlarda bilgiye erişimin kolaylaşması, kütüphaneleri sadece kitapların bulunduğu yerlerden çok daha fazlası haline getirmiştir. Artık kütüphaneler, araştırmaların yapıldığı, fikirlerin geliştirildiği, sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği ve eğitimle sosyal etkileşimin bir arada bulunduğu yaşam merkezleri haline gelmiştir. Kütüphanelerimizde artık milyonlarca kullanıcımıza bilgi okuryazarlığından, bilgi ve bilişim teknolojilerine; çevresel sürdürülebilirlikten, insani bilimlere; sanattan, hobilere; tasarımdan, dil becerilerine kadar çok geniş bir yelpazede eğitim ve kültür içeriği sunuyoruz. ’Yaşayan kütüphane’ yaklaşımı ile son yıllarda geleneksel kütüphane anlayışının ötesine geçerek halk kütüphanelerimizi bilgiye erişim sağlayan mekanlar olmanın yanında, bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler sunan yapılara dönüştürdük. Yeni hedefimiz olan ’üreten kütüphaneler’ yaklaşımı ile bu iddiamızı bir adım daha öteye taşıyor ve kütüphaneleri ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve hatta iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak birer ’üretim’ ve ’fırsat’ merkezine dönüştürmeyi hedef haline getiriyoruz. Üreten kütüphaneler okuma kültürünü yaygınlaştırmanın yanı sıra bireylere deneyimleme yoluyla öğrenme ve bu şekilde farklı alanlarda üretime katılma imkanları sunacak. İhtisas kütüphaneleri aracılığıyla da belirli sektörler için uzmanlaşmış bilgi kaynakları geliştirilecek. Sanat, edebiyat ve el sanatlarına yönelik etkinlik ve atölyelerle bireyler sanatsal ve kültürel üretime teşvik edilirken, inovasyon ve girişimcilik süreçlerini destekleyerek kütüphanelerimiz birer fikir ve proje geliştirme merkezi hâline getiriliyor. Üreten kütüphaneler bireylerin sadece bilgi tüketicisi değil, aynı zamanda bilgi ve içerik üreticisi olmalarına imkan tanıyan bir bütüncül sistem sunmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşımla ülkemizin dört bir yanında bin 300’den fazla kütüphane ile hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla, ülke genelinde 26 müstakil bebek kütüphanemiz, 81 çocuk kütüphanemiz, 20 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanemiz, 12 alışveriş merkezi kütüphanemiz ve havalimanı kütüphanelerimiz faaliyet göstermektedir. Öte yandan 78 gezici kütüphanemiz ile yerleşik kütüphanelerden yararlanamayan vatandaşlarımıza kütüphane hizmeti götürüyor, köy ve kasaba okullarımızda on binlerce öğrencimizle buluşuyoruz. Toplam kütüphane kullanım alanı sadece son 6 yıl içinde 410 bin metrekareden yaklaşık 750 bin metrekareye çıkarken oturma kapasitesi 97 binden yaklaşık 150 bine çıktı" diye konuştu.

"Tüm zamanların rekorları kırıldı

Kütüphanelerde üye sayısı, kullanıcı sayısı ve kitap sayılarında rekor kırdıklarını açıklayan Bakan Ersoy, "2024 yılı sonunda halk kütüphanelerinde üye sayısının 6.7 milyona, kullanıcı sayısının 38.7 milyona, toplam kitap sayısının ise 25 milyona ulaşmasıyla bu üç alanda da tüm zamanların rekorları kırıldı. Kullanıcı sayımız tek bir yılda 5 milyondan fazla artış gösterdi. Bu artışta son iki yılda hizmete açtığımız 170’den fazla yeni ve yenilenmiş kütüphanenin, kapalı kullanım alanımızdaki büyük oranlı büyümenin, gelişen ve zenginleşen kitap koleksiyonlarımızın ve yoğunlaşan teknoloji kullanımının büyük etkisi bulunmaktadır. Kütüphanelerimizde geniş çaplı bir dijital dönüşüm gerçekleştiriyoruz. ’Yapay Zeka Temelli Kütüphaneler’ projesi ile sesli iletişim kurulabilen dijital kütüphane asistanları ile bilgiye erişim sınırlarını genişletiyoruz. Milli Dijital Kütüphane Projesi ile Milli Kütüphane’deki milyonlarca bilgi kaynağını hızla dijitalleştirerek erişilebilir hale getirdik. Engelli vatandaşlarımızın bilgi kaynaklarına erişimi de öncelikli hedeflerimizden biri oldu. Ülke çapında yürüttüğümüz yeni kütüphane hizmet binası yapım ve dönüşüm projelerinde çevre dostu teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bu çerçevede uluslararası alanda önemli başarılar elde ettik. 2024 yılında ülkemizin ilk tarım kütüphanesi olarak hayata geçirdiğimiz Banaz İlçe Halk Kütüphanesi ve ardından Burdur İl Halk Kütüphanesiyle de Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu tarafından örnek çalışmalar arasında yer aldık. Biz, kitaba, kültüre, sanata değer veren medeniyetin temsilcileriyiz. Bu çerçevede Kültür ve Turizm bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında kütüphane çalışmalarını arttırmaya devam edeceğiz. Kültüre ve sanata dönük yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Manisa’da Bakanlığa bağlı 21 halk kütüphanesinin bulunduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Manisa ilimizde Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren il halk kütüphanemizle birlikte 16 ilçe halk ve 2 kasaba ve 3 çocuk kütüphanesi olmak üzere 21 halk kütüphanesi bulunmaktadır. Bugün ise sizlerle birlikte Manisa İl Halk Kütüphanesinin inşa ettiğimiz yeni binasının açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 7 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip Manisa İl Halk Kütüphanemiz, geniş alanları ve modern tasarımlarıyla bin kullanıcıyı aynı anda ağırlayacak kapasiteye sahip. Serbest çalışma mekanlarında sunulan temel kütüphane hizmeti ile birlikte kütüphanelerimizde 0-3, 4-6 ve 7-14 yaş ve gençler için farklı mekanların yanı sıra, etkinlikler için ayrılan mekanlarda edebî okuma etkinlikleri, kültürel söyleşiler, bilimsel okuma ve atölyeler, sanatsal uygulamalar gerçekleştirilecek. Seminerlerinden farkındalık eğitimlerine kadar zengin bir içerik sunulmaktadır. Kültür ve Turizm bakanlığı olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da güzel şehrimiz Manisa’nın kültür ve turizm hayatına, turizmine, tanınırlığına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim ki biz her zaman sizlerin yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Manisa İl Halk Kütüphanesinin ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor bu vesileyle projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Törende bir konuşma yapan Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise "Şehrimizde bir bayram havası var, bunun oluşmasına vesile olan sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu noktada çok önemli adım atmıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da "Manisa’mız için önemli bir organizasyon. Özelikle bu rotaya Manisa’yı dahil ettikleri için sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Burada olmak güzel, sizinle olmak bir ayrıcalık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. Bakan Ersoy, daha sonra kütüphaneyi gezdi, eserleri inceledi, çocuklara hediyeler takdim etti.

Açılışa Bakan Ersoy’un yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, ilçe kaymakamları, il müdürleri, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.