Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 2015 yılında hain terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Uyar’ın kardeşi Murat Uyar, Manisa’nın Salihli ilçesinde hayatını Yıldız Yessimov ile birleştirdi.
Salihli’de Naime-Talgat Yessimov çiftinin kızları Yıldız, Meryem-Hüseyin Uyar çiftinin oğulları şehit polis memuru Mehmet Uyar’ın kardeşi Murat, Gümüş Kafeterya Kır Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün töreni ile evlendi.
Düğün törenine Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey’in yanı sıra şehit aileleri ve davetliler katıldı.
Kaynak: İHA