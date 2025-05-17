Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Marmaris’in Söğüt Mahallesi’nde yaşan yaşlı çifte anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

"Aile, Geçmişin Temeli Geleceğin Umududur" sloganıyla yapılan ziyarette, 75 yıldır evli olan 95 yaşındaki Ramazan Selçuk ve 93 yaşındaki Ülker Selçuk çifti evlerinde ziyaret edildi. Uzun yıllardır süren örnek evlilikleri dolayısıyla çifte çiçek takdim eden jandarma ekipleri, aile birliğinin önemine dikkat çekti.

Yetkililer, bu tür ziyaretlerin toplumda aile değerlerinin güçlendirilmesi ve kuşaklar arası bağların korunması açısından önemli olduğunu belirtti. Selçuk çifti ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.