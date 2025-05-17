Manisa’nın Kula ilçesinde 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu.

Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde organize edilen etkinlikler, gençlerin ve ailelerin yoğun katılımıyla adeta bir festival havasında geçti. Şölen kapsamında kurulan etkinlik alanı, gün boyunca sanattan spora, geleneksel oyunlardan modern aktivitelere kadar pek çok faaliyete ev sahipliği yaptı. Katılımcılar; görsel sanatlar atölyelerinde genç yeteneklerin sergilediği resimleri inceleme fırsatı bulurken, çuval yarışı, halat çekme, geleneksel Türk okçuluğu, akıl ve zeka oyunları gibi aktivitelerle hem eğlendi hem de unutulmaz anlar yaşadı.

Ailelerin de etkinliklere dahil olmasıyla birlikte kuşaklar arası bir buluşmaya dönüşen şölende, palyaço gösterileri ve geleneksel ahşap oyunları özellikle minik katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Spor aktiviteleri ise gençler arasında takım ruhunu ve dayanışmayı ön plana çıkardı. Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, etkinlik alanında çocuklarla yakından ilgilenerek yarışmalar boyunca eğlenceli anların yaşanmasına katkı sundu. Gün boyunca süren etkinliklerde çocukların mutluluğu ve enerjisi, Gençlik Haftası’nın ruhunu en güzel şekilde yansıttı.

Kula’da geleneksel hale gelmesi hedeflenen Gençlik Şöleni, gençlerin sosyal, sanatsal ve sportif yönlerini geliştirmeye yönelik katkılarıyla takdir topladı.