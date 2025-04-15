Yunusemre Belediyesi, geleceğin keman virtüözlerini yetiştirmek için ilköğretim öğrencilerine yönelik keman kursu vermeye başlayacak.

Eğitime ve sosyal belediyeciliğe önem veren Yunusemre Belediyesi, Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde ilköğretim öğrencilerine yönelik keman kursu açıyor. Kurs aynı zamanda öğrencilerin güzel sanatlar liselerinin yetenek sınavlarına da hazırlayacak. Kursiyerler, uzman eğitmen eşliğinde temel müzik teorisi, nota okuma ve enstrüman tutuş tekniklerinden başlayan eğitimler, zamanla daha ileri seviye çalışmalara geçerek öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak. Keman kursu, ilköğretim öğrencilerinin enstrümanla tanışmalarını ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan önemli bir fırsat sunacak. Keman kursuyla ilgili bilgi almak veya başvuru yapmak isteyenler, Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezilerine başvurmaları gerekiyor.