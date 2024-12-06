Yunusemre Belediyesi, temiz çevre hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Çevre kirliliğini önlemek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kullanılamaz durumda olan çöp konteynerleri yenileriyle değiştiriliyor.

Yunusemre Belediyesi, halkın sağlık ve huzurunu ön planda tutarak daha temiz bir Yunusemre için çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çöp konteynerlerinde bakım ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirirken; kullanılamaz duruma gelen ve kötü koku yayan konteynerleri yenileriyle değiştiriyor. Yeni konteynerler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilerek atıkların çevreye zarar vermesi önleniyor. Kötü kokuları engelleyecek şekilde tasarlanan bu konteynerlerle çevre kirliliği azaltılarak vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz bir yaşam alanı sunuluyor.